Ece Üner'den Deniz Çakır'a cevap

Ece Üner, mesleğini eleştiren oyuncu Deniz Çakır'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'in, Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'a yönelik sözlerinin yankıları sürüyor.

"PES YAHU.."

Konuyla ilgili birçok kesimin desteğini alan Ece Üner'e, ünlü oyuncu Deniz Çakır'dan tepki geldi. Çakır, Ece Üner için "Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu... Bu üslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor. İnanılır gibi değil." ifadelerini kullandı.

Ece Üner de kendisini eleştiren Deniz Çakır'ın sözlerine Twitter hesabından cevap verdi.

"PES'MİŞ"

Çakır'a "Ben sıradan kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz?" diye tepki gösteren Üner, "Pes’miş! Özünde; 'bir yerinden uydurma' dedim! Esas cinsiyetçilik, burada 'cinsiyetçilik' aramak! Ben 'sıradan' kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz? Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı!

"OKUYUN"

Biraz da Can Yücel okuyun! Kavramlarınız yerine otursun!" yazdı.

Ece Üner'den Kim Kardashian'a cevap geldi VİDEO