Ece Üner'in makyajsız halini görenler tanıyamadı

Sihirli Annem dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ece Üner'in makyajsız halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Geçtiğimiz günlerde Kim Kardashian yorumuyla gündeme gelen Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'in makyajsız hali sosyal medyanın gündemine düştü.

GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle bilinen Damla Ersubaşı, Ece Üner'le bir araya geldi. Çekildiği kareyi "Hayranım" notuyla ve kalp emojisiyle paylaşan Damla Ersubaşı'nın fotoğrafında her daim makyajlı görünmeye alışkın olan Üner'i makyajsız ve salaş kıyafetiyle görenler tanımakta güçlük çekti.

Birçok kullanıcı fotoğrafın altına "Bu Ece Üner mi?" şeklinde mesajlar attı.