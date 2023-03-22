Ece Uslu, dizi izlemeye başladı Uzun süredir dizi izlemediğini açıklayan yılların oyuncusu Ece Uslu, Aile dizisini çok beğendiğini söyledi.

Yıllar önce rol aldığı "Zerda" ve "Kara Melek" gibi unutulmaz yapımlarla ünlenen Ece Uslu, dün akşam 3. bölümü seyirciyle buluşan “Aile” dizisi hakkında bir paylaşım yaptı.

Güzel oyuncu, Aile'yi izlediğini ve diziyi çok beğendiğini söyledi.

Yılların oyuncusu sosyal medya hesabından şunları yazdı:

Hikayeyi beğendi

"Yaklaşık 9-10 senedir asla ve asla dizi izleyemiyorum. Mesleki deformasyon da diyebiliriz. Aile dizisindeki tüm ekibi tebrik ediyorum. Böyle hikâyeleri kanallarda daha çok görmek ümidiyle…"

Teşekkür etti

Ece Uslu daha sonra dizinin Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’den oluşan kadrosunun tek tek isimlerini yazdı ve ekibine de ayrıca teşekkür etti.