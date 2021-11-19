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    Ecem Çırpan ve Lider Şahin’den yeni fotoğraf

    Ecem Çırpan, yakışıklı sevgilisi Lider Şahin’i sarıp sarmaladı, moral verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 07:40
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 07:41
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    Ecem Çırpan ve Lider Şahin’den yeni fotoğraf

    Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, Selami Şahin’in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Lider Şahin ile geçen kıştan beri aşk yaşıyor. Bir hafta önce ilişkilerinin 9’uncu ayını kutlayan ünlü çiftten yeni fotoğraf geldi.

    "ÜZMÜŞLER BEBEĞİMİ"

    Ecem Çırpan dün sevgilisi ile kucak kucağa, sarmaş dolaş fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Çırpan, “Anlamam nedenini, üzmüşler bebeğimi” notuyla paylaştı.

    Sonra bir açıklamada daha bulunarak şöyle dedi: “Zor zamanların üstesinden böyle geliyoruz.”

    Ecem Çırpan ve Lider Şahin’den yeni fotoğraf #1,Ecem Çırpan ve Lider Şahin’den yeni fotoğraf #2Ecem Çırpan ve Lider Şahin’den yeni fotoğraf #3Ecem Çırpan ve Lider Şahin’den yeni fotoğraf #4

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