Eda Ece, 30 oldu

Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer ve arkadaşlarıyla mavi tura çıktı.

30’uncu yaş gününde rol arkadaşları Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade’nin renkli sürpriziyle karşılaşan Eda Ece, doğum günü eğlencesine devam ediyor.

BALONLU SÜRPRİZ

İki ünlü oyuncu, ellerinde balonlarla bir anda karşısına çıktıkları Ece’yi çok mutlu ettmişti. Eda Ece ikiliyle fotoğraflarını sosyal medyada “Onları karşımda görünce gözlerim doldu” notuyla paylaştı.

Eda Ece ertesi gün de sevgilisi Buğrahan Tuncer ve arkadaşlarıyla tekneye binip denize açıldı.

"HAYAT SİZİNLE GÜZEL"

Çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Eda Ece, "30'uncu doğum günüm. 25'ten buraya hangi hızla geldim ben de şaşkınım. 5 yıla 10 yıl sığdırmış gibiyim. Canım aileme, arkadaşlarıma, beni takip eden, bana inanan insanlara yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hayat sizinle güzel" ifadelerini kullanmıştı.