Petrol
113.87
-0.32%
Euro
16.36
0.74%
Dolar
15.63
0.56%
Altın
918.75
0.00%
Borsa
2391
-1.18%
Bitcoin
480.662
-0.75%
BTXN Coin
13.53
1.95%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Eda Ece, 4. kez sevgilisinden ayrıldı

    Bir dargın bir barışık ilişkilerini devam ettiren Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, cephesinden kötü haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 07:15
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 07:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eda Ece, 4. kez sevgilisinden ayrıldı

    Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, 3 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyordu.

    Evlenecekleri beklenilen ünlü çiftten kötü haber geldi.

    Eda Ece'nin daha önce 3 kez ayrılık kararı aldığı Buğrahan Tuncer'den bir kez daha ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

    Her şeyi sildi

    Eda Ece sevgilisiyle olan fotoğraflarını sosyal medya sayfasından kaldırdı.

    Eda Ece özel hayatıyla ilgili olarak, "Özel hayatımı sürekli açıklamak, 'ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Eda Ece, 4. kez sevgilisinden ayrıldı #1

    Eda Ece, 4. kez sevgilisinden ayrıldı #2

    Eda Ece, 4. kez sevgilisinden ayrıldı #3

    Eda Ece, 4. kez sevgilisinden ayrıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret
    Politika

    Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Kuzey Kore'de koronavirüs 50 can aldı
    Sağlık

    Kuzey Kore'de koronavirüs 50 can aldı

    Görüş Bildir