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Eda Ece, 4. kez sevgilisinden ayrıldı

Eda Ece, 4. kez sevgilisinden ayrıldı

Bir dargın bir barışık ilişkilerini devam ettiren Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, cephesinden kötü haber geldi.