Euro
10.1778
0.37%
Dolar
8.6817
0.4%
Altın
488.26
0.05%
Borsa
1.419
0%
Bitcoin
401.799
-3.09%
EXEN Coin
22.79
-4.28%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Eda Ece: Avcılık yasaklansın

    Ünlü oyuncu Eda Ece, kürk giyenleri ve avcılık yapanları eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 07:48
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 08:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eda Ece: Avcılık yasaklansın

    Son dönemde Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran ve büyük beğeni toplayan Eda Ece, bir dergi için kamera karşısına geçti.

    Hayvanseverliği ile bilinen oyuncu, avcılığın yasaklanmasını istedi.

    "BU BİR CİNAYET"

    Kürk giyenleri eleştiren Ece, "Avcılık bana göre spor değil, cinayettir. Birbirinden kıymetli hayvan türünü katledip fotoğraf çektirmek bir prestij değil, doğaya ihanettir.

    "KÜRK ARTIK KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ"

    Avcılığın ülkemizde yasaklanmasını ve dünyaya örnek olmasını çok isterim. Kürk eskiden bir prestij unsuruydu, bugün artık küçük düşürücü." dedi.

    Eda Ece: Avcılık yasaklansın #1Eda Ece: Avcılık yasaklansın #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir