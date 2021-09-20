Eda Ece: Avcılık yasaklansın

Ünlü oyuncu Eda Ece, kürk giyenleri ve avcılık yapanları eleştirdi.

Son dönemde Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran ve büyük beğeni toplayan Eda Ece, bir dergi için kamera karşısına geçti.

Hayvanseverliği ile bilinen oyuncu, avcılığın yasaklanmasını istedi.

"BU BİR CİNAYET"

Kürk giyenleri eleştiren Ece, "Avcılık bana göre spor değil, cinayettir. Birbirinden kıymetli hayvan türünü katledip fotoğraf çektirmek bir prestij değil, doğaya ihanettir.

"KÜRK ARTIK KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ"

Avcılığın ülkemizde yasaklanmasını ve dünyaya örnek olmasını çok isterim. Kürk eskiden bir prestij unsuruydu, bugün artık küçük düşürücü." dedi.