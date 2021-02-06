Eda Ece: Ben evli değilim

Önceki gün Bebek'te bir bankamatikten para çekerken görüntülenen oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le Ulus'ta ev aldığı iddialarına cevap verdi.

‘Yasak Elma’ dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Eda Ece, Bebek'te bir bankamatikten para çekerken görüntülendi.

Burada magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan oyuncu, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le (27) Ulus'ta ev aldığı iddialarıyla ilgili konuştu.

“BEN EVLİ DEĞİLİM”

"Bu emlak haberleri çok çıkmaya başladı, galiba bu tarz haberler seviliyor.” diyen Eda Ece, şöyle devam etti:

“Ben evli değilim ve kendi evimde yaşıyorum, böyle şeyler yok."





“NESRİN ROLÜNE DEVAM EDİYOR”

İlişkisi hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Eda Ece, dizideki ekip arkadaşı Nesrin Cevadzade'nin kadrodan çıkarılacağı haberlerine de açıklık getirerek "Öyle bir şey yok, Nesrin rolüne devam ediyor." dedi.