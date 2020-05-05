Eda Ece ile Buğrahan Tuncer barıştı

Güzel oyuncu, karantina sürecinde ayrılık kararı aldığı sevgilisi ile yeniden denemeye karar verirken, yaptığı canlı yayında barıştıklarını adeta ilan etti.

Oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı ve takipçileriyle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Ece, sosyal medyaya yine ara vereceğini söylediği anlarda sevgilisinin yaptığı yorum şaşırttı.

YİNE SOSYAL MEDYAYA VEDA EDECEK

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya detoksu yaptığı hatırlatılan güzel oyuncu, “7 gün hiç sosyal medyaya girmedim. Daha iyiydi daha çok kitap ve yemek ile ilgilendim güzel geçti. Sonra geri döndüğümde ‘Niye geri döndüm?’ dedim. Belki yeniden detoks yaparım.” açıklamasında bulunarak, yeniden sosyal medyaya veda edebileceğini belirtti.

“SOSYAL MEDYAYI BIRAK”

Tam o sırada Ece’nin geçtiğimiz günlerde karantina sürecinde ayrıldığı ancak yeniden bir araya geldiği sevgilisi basketbolcu Buğrahan Tuncer, bir yorum yazdı. Tuncer sevgilisinin detoks kararıyla dalga geçerek, “Detoks yap detoks sosyal medyayı bırak artık.” yorumunda bulundu.

“EVDE YEMEKLERİ EDA YAPIYOR”

Bir takipçinin ‘Evde yemekleri kim yapıyor?’ sorusuna Eda Ece cevap vermeden Tuncer yorum yazdı. Buğrahan Tuncer, “Eda tabi ki.” dedi.