Eda Ece kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayranlarına cevap veren Eda Ece'nin hayatı ve biyografisi...

Sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını yanıtlayan Eda Ece'nin gündeme gelmesiyle 'Eda Ece kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim?' soruları merak konusu oldu. İşte Eda Ece'nin hayatı...

Yasak Elma dizisiyle son sezonların çok konuşulan isimlerinden olan Eda Ece, Instagram hesabı üzerinden hayranlarının soruları yanıtladı.

Eda Ece'nin hayranlarına verdiği samimi cevaplar, yüzlerde tebessüm oluşturdu. Peki, Eda Ece'nin hayranları, Eda Ece'ye ne sordu? İşte detaylar...

Sevilen oyuncu Eda Ece instagram hesabı üzerinden hayranlarının merak ettiği soruları tüm içtenliğiyle yanıtladı.

EDA ECE'NİNEN BEĞENDİĞİ ERKEK YILDIZ

Eda Ece, “En beğendiğiniz erkek yıldız kim?” sorusuna, “Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç, Onur Saylak, Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez ve ekranda enerjisini sevdiğim Kerem Bürsin’i sayabilirim” cevabını verdi.

Ece, ayrıca formunun sırrını merak eden takipçilerine, “Formumu korumuyorum” şeklinde espri yaptı.

İşte 'Eda Ece kimdir? Eda Ece kaç yaşında ve nereli? Eda Ece nasıl keşfedildi?' sorularının cevapları...

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.Tam adı Eda Ece Uzunalioğlu olan güzel oyuncu Şişli Terakki Lisesisi’ni bitirdi. Yüksek öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan güzel oyuncu lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sanat Tarihi üzerine dersler aldı ve bir galeride çalışmaya başladı.

EDA ECE NASIL KEŞFEDİLDİ?

Okul yıllarında tiyatro klübüne üye olan güzel oyuncu o dönem sahneye çıkmaya başladı. Sahneye koydukları bir oyunu izlemeye gelen menaker Tümay Özokur tarafından keşfedilen oyuncu televizyon dünyasına adım atmıştır.

PİS YEDİLİ'NİN CİMBOM'U EDA ECE

2011 – 2014 yılları arasında “Pis Yedili” adlı dizide Cimbom karakterini canlandıran Eda Ece aynı dizide Ayşegül Aldinç, Turan Özdemir, Asuman Dabak, İlkay Akdağlı, Hazal Şenel, Melis Babadağ, Burak Alkaş, Halil Babür ile birlikte oynadı.

2013 yılında “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeynep Çamcı, Alper Saldıran, Burcu Biricik, Selen Uçer, Altan Gördüm, Lale Mansur, Güven Kıraç ile oynadı.