Eda Ece kötü haberi sosyal medyadan verdi

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakteriyle parlayan Eda Ece'nin anne ve babası koronavirüse yakalandı.

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren başrol oyuncusu Eda Ece, zor günler geçiriyor.

Eda Ece, sosyal medya hesabından anne ve babasının koronavirüse yakalandığını açıkladı. Eda Ece'nin paylaşımına "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

"Annem iyi"

6,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından anne ve babasıyla olan bir fotoğrafını paylaşan Eda Ece, "Annem ve babam, bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim, annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.