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- Eda Ece, sevgilisiyle yeni eve taşındı
Eda Ece, sevgilisiyle yeni eve taşındı
İlişkilerini bir dargın bir barışık yürüten Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, sosyeteye girdi.
- Haber Merkezi
- 23.12.2020 - 07:33
- Güncelleme : 23.12.2020 - 07:54
Yasak Elma dizisinde Yıldız Yılmaz karakterini oynayan Eda Ece, kasım ayında yeniden barıştığı Anadolu Efesli basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’le Ulus’a taşındı.
SOSYETİK SİTEYE YERLEŞTİLER
Ece, Etiler’de tek başına yaşadığı apartman dairesinden çıktı sosyetenin tercih ettiği lüks siteye yerleşti.
AYLIK 40 BİN TL
Evlilik hazırlığı içinde olduğu iddia edilen çift, Ulus’taki lüks daireleri için aylık 40 bin TL kira ödeyecek.