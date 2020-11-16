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- Eda Ece ve Buğrahan Tuncer yine barıştı
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer yine barıştı
Ünlü oyuncu Eda Ece, sürekli ayrıldığı sevgilisi Buğrahan Tuncer'e 3. kez şans verdi.
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 10:25
- Güncelleme : 16.11.2020 - 10:31
"Yasak Elma"nın beğenilen oyuncusu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz ay ayrılık kararı almıştı.
KENDİNE YENİ SEVGİLİ YAPMIŞTI
İki yıllık ilişkilerini sonlandıran çift, yollarına yalnız devam ederken Buğrahan Tuncer, İstanbul gecelerinde yeni kız arkadaşıyla kameralara yansımıştı.
SPORA DA BAŞLADILAR
Bu olaydan sonra ikili yeniden görüşmeye başladı. Barış imzalayan Tuncer ile Ece, önceki gün Ulus'ta objektiflere takıldı.
Genç sevgilisiyle spor yapan Eda Ece, görüntülendiklerini fark edince adımlarını hızlandırıp aracına bindi. Ece, sorular karşısında sessiz kaldı.