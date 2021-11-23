Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'den aşk pozları

Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'den aşk pozları

Güzel oyuncu Eda Ece, Instagram hesabından basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile çektiği fotoğraflarını paylaştı.

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Yıldız Argun' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Eda Ece, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Eda Ece'nin, sevgilisi Buğrahan Tuncer'den ayrıldığı ve ünlü şef Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü oyuncu, son paylaşımında adeta bu iddialara yanıt verdi.

"GERÇEK HAYAT 2"

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le çektiği selfie pozlarını Instagram'dan paylaşan Ece, "Gerçek hayat 2" notunu yazdı. Güzel oyuncunun paylaşımına 500 bine yakın beğeni geldi.