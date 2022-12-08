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- Eda Ece'den Buğrahan Tuncer'li romantik video
Eda Ece'den Buğrahan Tuncer'li romantik video
Güzel oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in kendisini öpücüklere boğduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 08.12.2022 - 07:45
- Güncelleme : 08.12.2022 - 09:12
Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle hafızalara kazınan Eda Ece, uzun süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor.
Öpücük yağmuru
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer'in kendisini öpücüklere boğduğu anları paylaştı.
"Sosyal medya düşmanı"
Sevgilisiyle pek paylaşım yapmayan oyuncu, videoya "Aşkısı, evimizin direği, sosyal medya düşmanı" notunu ekledi.
Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Eda Ece'den Buğrahan Tuncer'li romantik video