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    Eda Ece'den Buğrahan Tuncer'li romantik video

    Güzel oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in kendisini öpücüklere boğduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 07:45
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 09:12
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    Eda Ece'den Buğrahan Tuncer'li romantik video

    Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle hafızalara kazınan Eda Ece, uzun süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor.

    Öpücük yağmuru

    Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer'in kendisini öpücüklere boğduğu anları paylaştı.

    "Sosyal medya düşmanı"

    Sevgilisiyle pek paylaşım yapmayan oyuncu, videoya "Aşkısı, evimizin direği, sosyal medya düşmanı" notunu ekledi.

    Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    Eda Ece'den Buğrahan Tuncer'li romantik video 

    Eda Ece den Buğrahan Tuncer li romantik video #1

    Eda Ece den Buğrahan Tuncer li romantik video #2

    Eda Ece den Buğrahan Tuncer li romantik video #3

    Eda Ece den Buğrahan Tuncer li romantik video #4


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