Eda Ece'den fotoğraf açıklaması

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile birlikte bir sergiye katılan Eda Ece, sosyal medya hesabından kaldırdığı fotoğrafla ilgili konuştu.

'Yasak Elma' dizisinde 'Yıldız' karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece, Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 15. Contemporary Istanbul'un açılından görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Ece, Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonu olmasının ardından önce paylaşıp sonra sildiği fotoğrafa açıklık getirdi.

"KÖLN'E GİDEMEDİM"

Ece, “Köln’e almadıkları için gidemedim. Bende eski bir resmimizi paylaştım. Çok da güzel de çıkmamışız. Çözünürlüğü falan da kötüydü" dedi.

"BUĞRA LAF ETTİ"

Güzel oyuncu, sözlerine; "Buğra’da ‘Koya koya bunu mu koydun. Bir süre resmimiz var’ deyince kaldırdım. Çok fazla da resim paylaşmıyoruz. Ayrıldı barıştı magazin haberi oluyoruz. Biz de öyle bir çift değiliz” diye devam etti.