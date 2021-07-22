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    Eda Ece'den makyajsız paylaşım

    Eda Ece'nin Instagram hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafına, binlerce beğeni ve yorum geldi. Oyuncu, doğal güzelliği ile hayranlarından tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2021 - 15:14
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    Eda Ece'den makyajsız paylaşım

    Yasak Elma dizisinde 'Yıldız' karakterini canlandıran ve sergilediği performans ile takdir toplayan Eda Ece, güzelliği ile de dikkati çekiyor.

    Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan ve şu sıralar tatilde olan Ece, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

    MAKYAJSIZ HALİ BEĞENİLDİ

    Geçtiğimiz haftalarda ABD'ye giden Eda Ece, Türkiye'ye döner dönmez soluğu Ege sahillerinde aldı.

    Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, zaman zaman doğal güzelliğini gözler önüne seriyor.

    Ece, makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 31 yaşındaki oyuncunun gönderisi 250 bin beğeni aldı.

    Eda Ece den makyajsız paylaşım #1

    Eda Ece den makyajsız paylaşım #2

    Eda Ece den makyajsız paylaşım #3

    Eda Ece den makyajsız paylaşım #4

     

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