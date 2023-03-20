Eda Ece'nin gelinliği hazır Yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Buğrahan Tuncer’le evlenmeye hazırlanan Eda Ece, gelinliğini Hollywood yıldızlarının tasarımcısı Zuhair Murad’dan seçti.

Ekranın sevilen isimlerinden olan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer evlilik kararı almıştı. Yaklaşık 5 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikilinin 8 Haziran'da evleneceği öğrenilmişti. Ancak şaşırtan haber gelmiş ve Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğünleri ileri bir tarihe ertelenmişti.

Hazırlıklar başladı

20 Haziran’da nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftin düğün detayları da belli olmaya başladı.

Ünlü çift, düğün mekânı olarak Boğaz’ın gözde otellerinden birini seçti.

Gelinlik belli

“Yasak Elma” dizisindeki efsaneleşmiş ‘Yıldız’ rolü için hem de sinemada canlandırdığı roller gereği çok kez gelinlik giyen Ece, gelinliğine de karar verdi.

Kimseyle pişti olmak istemeyen Ece, gelinliğini dünyaca ünlü Hollywood yıldızları giydiren tasarımcısı Zuhair Murad’dan seçti.