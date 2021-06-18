Eda Ece'nin makyajsız fotoğrafları beğenildi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Eda Ece, bu sefer en doğal halini takipçileriyle paylaştı.

'Yasak Elma' dizisinde 'Yıldız' karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.

SIFIR MAKYAJ

Instagram hesabında 4 milyon 700 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncu Eda Ece'nin son paylaşımları yine dikkat çekti. Ece, Instagram hesabından paylaştığı makyajsız pozlarıyla bu kez doğal güzelliğini konuşturdu.

BEĞENİ YAĞDI

30 yaşındaki sempatik oyuncunun en doğal halini yansıtan sıfır makyaj pozları, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ece, Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor.