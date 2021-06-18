Euro
10.3544
-0.41%
Dolar
8.6828
-0.42%
Altın
500.66
0.71%
Borsa
1.408
-0.47%
Bitcoin
322.452
-5.15%
EXEN Coin
31.31
-5.40%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Eda Ece'nin makyajsız fotoğrafları beğenildi

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Eda Ece, bu sefer en doğal halini takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 12:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eda Ece'nin makyajsız fotoğrafları beğenildi

    'Yasak Elma' dizisinde 'Yıldız' karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.

    SIFIR MAKYAJ

    Instagram hesabında 4 milyon 700 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncu Eda Ece'nin son paylaşımları yine dikkat çekti. Ece, Instagram hesabından paylaştığı makyajsız pozlarıyla bu kez doğal güzelliğini konuşturdu.

    BEĞENİ YAĞDI

    30 yaşındaki sempatik oyuncunun en doğal halini yansıtan sıfır makyaj pozları, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Ece, Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor.

    Eda Ece nin makyajsız fotoğrafları beğenildi #1

    Eda Ece nin makyajsız fotoğrafları beğenildi #2

    Eda Ece nin makyajsız fotoğrafları beğenildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir