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- Eda Erdem, Ajda Pekkan'a 3’üncülük forması hediye etti
Eda Erdem, Ajda Pekkan'a 3’üncülük forması hediye etti
Avrupa Şampiyonası’nda 3’üncülük elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem Süperstar’a şampiyonadaki formasını gönderdi.
- Haber Merkezi
- 20.09.2021 - 08:27
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan önceki akşam İstanbul'da sahne aldı. Pekkan’ın dünden bugüne sevilen şarkılarını dinleyiciler hep bir ağızdan seslendirdi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Pekkan’a Avrupa Şampiyonası’nda 3’üncülük elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem, şampiyonada giydiği formasını hediye etti.
Kuliste formayı yetkililerden teslim alan süperstar, takım kaptanına teşekkürlerini iletti.