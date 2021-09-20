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    Eda Erdem, Ajda Pekkan'a 3’üncülük forması hediye etti

    Avrupa Şampiyonası’nda 3’üncülük elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem Süperstar’a şampiyonadaki formasını gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 08:27
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    Eda Erdem, Ajda Pekkan'a 3’üncülük forması hediye etti

    Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan önceki akşam İstanbul'da sahne aldı. Pekkan’ın dünden bugüne sevilen şarkılarını dinleyiciler hep bir ağızdan seslendirdi.

    TEŞEKKÜR ETTİ

    Pekkan’a Avrupa Şampiyonası’nda 3’üncülük elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem, şampiyonada giydiği formasını hediye etti.

    Kuliste formayı yetkililerden teslim alan süperstar, takım kaptanına teşekkürlerini iletti.

    Eda Erdem, Ajda Pekkan a 3’üncülük forması hediye etti #1Eda Erdem, Ajda Pekkan a 3’üncülük forması hediye etti #2

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