- Haberler
- Magazin Haberleri
- Eda Gürkaynak, Serkan Keskin ile Meriç Aral'ı paylaştı
Eda Gürkaynak, Serkan Keskin ile Meriç Aral'ı paylaştı
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak, paparazziliğe özendi.
- Haber Merkezi
- 15.06.2021 - 15:03
- Güncelleme : 15.06.2021 - 15:31
Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu, şu günlerde sevgilisi Eda Gürkaynak'la Bodrum'da tatil yapıyor.
TEKNEDE AŞK
Gürkaynak, beraber tatil yaptıkları ünlü oyuncu çift Serkan Keskin ve Meriç Aral'ı teknede sarmaş dolaş görüntüleyip, story sayfasından paylaştı.
TATİLE GELDİ
Aral'ın sevgilisi Serkan Keskin (43), rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle 32 yaşındaki sevgilisini tatilde yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.