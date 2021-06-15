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    Eda Gürkaynak, Serkan Keskin ile Meriç Aral'ı paylaştı

    Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak, paparazziliğe özendi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 15:31
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    Eda Gürkaynak, Serkan Keskin ile Meriç Aral'ı paylaştı

    Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu, şu günlerde sevgilisi Eda Gürkaynak'la Bodrum'da tatil yapıyor.

    TEKNEDE AŞK

    Gürkaynak, beraber tatil yaptıkları ünlü oyuncu çift Serkan Keskin ve Meriç Aral'ı teknede sarmaş dolaş görüntüleyip, story sayfasından paylaştı.

    TATİLE GELDİ

    Aral'ın sevgilisi Serkan Keskin (43), rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle 32 yaşındaki sevgilisini tatilde yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.

    Eda Gürkaynak, Serkan Keskin ile Meriç Aral ı paylaştı #1

    Eda Gürkaynak, Serkan Keskin ile Meriç Aral ı paylaştı #2

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