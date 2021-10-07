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    Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu paylaşımı

    Sosyetenin ünlü isimlerinden Eda Gürkaynak, oyuncu sevgilisi Birkan Sokullu'nun doğum gününü Instagram'dan kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 12:39
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    Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu paylaşımı

    "Masumlar Apartmanı" dizisinde Han karakterine hayat veren oyuncu Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın aşkı, doludizgin devam ediyor. Sokullu, dün 36 yaşına bastı.

    "KIVIRCIK"

    Gürkaynak, sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Geçtiğimiz günlerde birlikte objektif karşısına geçtiği anları yayınlayan Eda Gürkaynak, sevgilisine, "İyi ki, iyi ki, iyi ki... Kıvırcık..." yazdı.

    Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftin aşk dolu pozları, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Eda Gürkaynak tan Birkan Sokullu paylaşımı #1Eda Gürkaynak tan Birkan Sokullu paylaşımı #2Eda Gürkaynak tan Birkan Sokullu paylaşımı #3

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