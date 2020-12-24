Eda Özerkan: İyi ki doğmuşsun hayat arkadaşım

Ünlüler dünyasının en beğenilen çiftlerinden olan Eda Özerkan ve Timur Acar'dan yeni paylaşım geldi.

Eda Özerkan, kendisi gibi oyuncu olan Timur Acar ile 2016 yılında evlendi.

2017'de kızı Eliz'i kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Acar, 40 yaşına bastı.

Özerkan, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"VARLIĞINA ŞÜKRETTİĞİM"

Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Eda Özerkan, gönderisine şu notu düştü: "Varlığına her gün şükrettiğim hayat arkadaşım... İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Beraber geçireceğimiz nice yarınlarımıza... Sağlıkla, huzurla, aşkla... Seni çok seviyoruz."

Çiftin kızları Eliz, geçtiğimiz aylarda 3 yaşına basmıştı.

Çocukları için evi süsleyerek aile arasında küçük bir kutlama yapan ikili, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı.

"NE ARA BİTTİ"

Timur Acar, kızı ile çekildiği bir kareyi şu not ile yayınlamıştı: "3'ü bitirdik... Ne ara bitti anlamadık ama her anı güzeldi. Kısacası büyüyoruz, öğreniyoruz seninle beraber kızım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın güzellik. Bu geceyi organize eden sevgili karıcığıma da ayrıca teşekkürler tabii... Seviyorum sizi."

"KIYMETLİM"

Eda Özerkan ise kızı Eliz'in yeni yaşını şu sözlerle kutlamıştı:

"Benim kıymetlim, biricik kızım... Hayatın boyunca tüm güzellikler seni bulsun. Gözünden her akan yaş mutluluktan olsun. 3’ü bitirdik. Nice sağlıklı yıllara kızım. Çok şükür bugüne... Doğum günün kutlu olsun özüm. Seni çok seviyorum."