Eda Özülkü'nün acı günü

Eşi Metin Özülkü ile birlikte yaptıkları şarkılarla bir döneme damga vuran Eda Özülkü'nün babası vefat etti.

Doksanlı yılların en popüler şarkıcılarından Eda Özülkü, babasını kaybetti. Özülkü, duygularını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, babasının eski fotoğrafını kullandı ve şu ifadelere yer verdi:

"HEP GÜVENDİN BİZE"

'Sen yanımdayken hiç canım acımadı baba. İlk dişim çekildiğinde kucağında oturdum, gıkım çıkmadı. Eğri büğrü araba kullanırken de yanımda senin gıkın çıkmadı. Ne de olsa senin öğrencindim. Düğün günümde gözyaşlarını saklamak için yatak odanıza kaçışını da unutmadım hiç. Tamam tamam görmedim hiç ağladığını. Hep güvendin bize...'