Eda Taşpınar 43 oldu Her daim bronz teni ve karın kaslarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar’dan şimdi ise doğum günü paylaşımı geldi.

ensonhaber.com Sosyal medyanın aktif ismi sosyetik güzel Eda Taşpınar tatilde sık sık paylaşım yapıyor. Özellikle güneşlenirken çekildiği pozlarla gündem olan Taşpınar, son olarak hesabında yeni yaşını kutladı. ''Bugün 43 oldum'' 43'üncü yaşını kutlayan Eda Taşpınar, derin sırt dekolteli elbisesiyle çekilen karesini, Instagram sayfasından ''Bugün 43 oldum'' notuyla yayınladı. Takipçileri inanmadı Takipçileri Taşpınar'ın paylaşımını beğeni yağmuruna tutarken, doğum günü mesajları yağdırdı. Bazı takipçileri ise Eda Taşpınar’ın 43 yaşında olduğuna inanamadı.