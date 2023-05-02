Eda Taşpınar 43 oldu
ensonhaber.com

Sosyal medyanın aktif ismi sosyetik güzel tatilde sık sık paylaşım yapıyor.

Özellikle güneşlenirken çekildiği pozlarla gündem olan Taşpınar, son olarak hesabında yeni yaşını kutladı.

''Bugün 43 oldum''

43'üncü yaşını kutlayan Eda Taşpınar, derin sırt dekolteli elbisesiyle çekilen karesini, Instagram sayfasından ''Bugün 43 oldum'' notuyla yayınladı.

Takipçileri inanmadı

Takipçileri Taşpınar'ın paylaşımını beğeni yağmuruna tutarken, mesajları yağdırdı.

Bazı takipçileri ise Eda Taşpınar’ın 43 yaşında olduğuna inanamadı.

Eda Taşpınar 43 oldu
Eda Taşpınar 43 oldu
Eda Taşpınar 43 oldu