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    Eda Taşpınar bu sene Türkiye'de

    eda Taşpınar, yaklaşık 5 yıldır sezonu Yunan adası Mykonos'ta açardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 09:56
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    Eda Taşpınar bu sene Türkiye'de #1

    2015 yılından bu yana her yıl mart ve ekim ayları arasında Yunanistan Mikonos'ta bulunan evinde kala Eda Taşpınar, karar değiştirdi.

    Sosyetik güzel, bu sezon koronavirüs nedeniyle kuralını bozmak zorunda kaldı.

    Taşpınar'ın kaldığı oteldeki özel odaların bir günlüğü 4 bin TL. Eda Taşpınar önceki gün daha uyanır uyanmaz yatakta kahvesini içti, sonra bisikletle tura çıktı. “Hayatımda bir mucize beklemek yerine, küçük anlarla mutlu olmaya çalışıyorum” diye konuştu.

    Eda Taşpınar bu sene Türkiye'de #2

     

    Eda Taşpınar bu sene Türkiye'de #3

    Eda Taşpınar bu sene Türkiye'de #4

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