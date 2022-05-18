Eda Taşpınar, bu yaz Bodrum'a gitmeyecek

Bodrum'da şezlongda güneşlenirken çekilen fotoğraflarıyla ünlenen Eda Taşpınar'ın yeni gözdesi Mikanos.

Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan'ın gözde adası Mikanos'tan ev alan sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, yaz rotasına artık Bodrum'u koymuyor.

Önceki gün Nişantaşı'nda gazetecilerle konuşan Eda Taşpınar, "Bu yaz sizi Bodrum'da görecek miyiz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Evimde kalacağım"

"Beş ay Mikanos'taki evimde kalacağım. Bodrum aşkı asla bitmez ama yaşanacak ve görülecek çok yerler var, onları denemek lazım. O yüzden yaz aylarını Bodrum yerine başka yerlerde geçiriyorum."