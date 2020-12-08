Eda Taşpınar, doğaya kaçtı

Sokağa çıkma yasağında eve kapanmak istemeyen Eda Taşpınar, Sapanca'ya kaçtı.

Sosyetenin ünlü isimlerinden biri olan Eda Taşpınar, pandemi tedbirleri nedeniyle eve kapanmak istemeyince hafta sonunu yakın arkadaşı ile Sapanca’da geçirdi.

Taşpınar, iki gün boyunca ağaçlar arasında spor yaptı.

KİTAP OKUYOR

Ayrıca David Eagleman’ın yazdığı, beynin yaşamı nasıl şekillendirdiğini anlattığı ‘The Brain’ adlı kitabı okuyup bitirdi.