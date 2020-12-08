Euro
9.468
0.09%
Dolar
7.8245
0.19%
Altın
468.91
0.17%
Borsa
1.344
1.05%
Bitcoin
149.820
-0.72%
EXEN Coin
11.00
-2.04%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Eda Taşpınar, doğaya kaçtı

    Sokağa çıkma yasağında eve kapanmak istemeyen Eda Taşpınar, Sapanca'ya kaçtı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 07:52
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 09:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Eda Taşpınar, doğaya kaçtı

    Sosyetenin ünlü isimlerinden biri olan Eda Taşpınar, pandemi tedbirleri nedeniyle eve kapanmak istemeyince hafta sonunu yakın arkadaşı ile Sapanca’da geçirdi.

    Taşpınar, iki gün boyunca ağaçlar arasında spor yaptı.

    KİTAP OKUYOR

    Ayrıca David Eagleman’ın yazdığı, beynin yaşamı nasıl şekillendirdiğini anlattığı ‘The Brain’ adlı kitabı okuyup bitirdi.

    Eda Taşpınar, doğaya kaçtı #1

    Eda Taşpınar, doğaya kaçtı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir