- Haberler
- Magazin Haberleri
- Eda Taşpınar sezonu kapatmadı
Eda Taşpınar sezonu kapatmadı
Sosyetenin ünlü ismi Eda Taşpınar, kumsalda sere serpe çıplak poz verdi.
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 14:06
- Güncelleme : 16.09.2021 - 14:12
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Eda Taşpınar, son paylaşımıyla yine konuşuldu.
KUMSAL POZU
Şimdilerde Yunanistan'da tatil yapan Taşpınar, kumsalda çektirdiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da 602 binden fazla takipçisi bulunan 41 yaşındaki Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak uzandığı bir pozunu paylaştı.
"HİSSET"
Taşpınar, vücudunda sadece şapkasıyla kalçasını kapattığı paylaşımına, "Hisset. Ne? Özgürlük" notunu yazdı.