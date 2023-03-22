Eda Taşpınar ve Patrick aşkı bitti Sosyetenin popüler isimlerinden Eda Taşpınar'ın, son ilişkisi de hüsranla bitti.

Oyuncu Çağrı Atakan ile olaylı bir ayrılık geçiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, Alman Patrick ile birlikte olmaya başlamıştı.

Eda Taşpınar, Patrick ile ilişkisini Nisan 2022'de gittikleri Meksika Tulum tatilinde duyurmuştu.

"Sonunda kendimi buldum"

"Patrick, hiçbir yerde ama her yerde yaşayan biri." diyen Taşpınar, "Sonunda kendime göre birini buldum." diye konuşmuştu. Eda Taşpınar ve Patrick'ten kötü haber geldi. Aşıklar yollarını ayırdı.

Taşpınar ayrılığın ardından şöyle konuştu:

"Arkadaşız biz"

"Evet ayrıldık ama neredeyse hemen her gün telefonla konuşuyoruz. Çünkü biz her şeyden önce çok iyi anlaşan arkadaşız."

Eda Taşpınar, Patrick ile olan fotoğraflarını ise sosyal medya hesabından kaldırmadı.