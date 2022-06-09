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Eda Taşpınar, Yunanistan'ı sevdi
Her mevsimi yaz olan Eda Taşpınar, Yunanistan paylaşımlarına devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 09.06.2022 - 13:29
- Güncelleme : 09.06.2022 - 14:40
Yıllar önce Türkbükü'nün popüler bir plajında çekilen görüntüleriyle magazin manşetlerine yerleşen Eda Taşpınar, geçtiğimiz aylarda bu sene Türkiye'de olmayacağını açıklamıştı.
Son yıllarda Bodrum'a ayak basmayan Taşpınar, Yunanistan fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor.
Yunanistan'da halka iniyor
Mikonos'tan aldığı 400 bin euroluk evinde 4-5 ay kalan ikoncan, şimdilerde yine Yunanistan'ın gözde adasında tatil yapıyor.
Mikonos bedava
Türkiye'de olduğu gibi popüler beach'leri tercih etmeyen Eda Taşpınar, dün plaj eşyalarını alıp, evinin önündeki kumsala gitti. Havlusunu denizin hemen dibine seren sosyetik ikoncan, Mikonos'ta bedava keyif çattı.