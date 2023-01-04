Eda Taşpınar'ın camideki pozu, Osman Hamdi'nin tablosuna benzetildi

Camide yarı çıplak poz veren Eda Taşpınar tepki çekmişti. Taşpınar'ın o fotoğrafı, Osman Hamdi Bey'in "Mihrap" adlı tablosuna benzerliğiyle de sosyal medyada konuşulanlar arasında.

Sosyete camiasının ünlü isimlerden Eda Taşpınar sosyal medya hesabından yeni yıl paylaşımında bulunmuştu.

"Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla yaptığı paylaşımda Taşpınar , camide yarı çıplak bir vaziyette poz vermişti.

Taşpınar'ın bu paylaşımı birçok kesimden büyük tepki almıştı.

Gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı

Eda Taşpınar da, camide çekilen yarı çıplak fotoğrafını tepkilerin ardından sayfasından kaldırmıştı.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya ve internet haber sitelerinde Eda Taşpınar’ın cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler nedeniyle TCK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan, resen soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.





Taşpınar'ın pozu ve "Mihrap" adlı tablo birbirine benzetildi

Tüm bu gelişmelerin ardından, sosyal medyada konuşulan diğer bir husus ise Taşpınar'ın, Sabetay ressam Osman Hamdi Bey'in akrabası olduğuydu.

Aynı zamanda Osman Hamdi Bey, 1901 yılında 'Mihrap' isimli tabloyu yapmıştı.

Tabloda tıpkı Taşpınar gibi camide oturur vaziyette poz veren kadının ayakları altında Kur'an-ı Kerim'ler resmedilmişti.





Sabataycılık nedir?

İspanya'dan kovulma ve doğu Avrupa'da yaşadıkları sıkıntılar üzerine baş gösteren bunalımlar sebebiyle Yahudiler kendilerine kucak açan Osmanlı topraklarına göç etmiş, aralarında Tevrat'ta bahsi geçen kurtarıcı son peygamber Mesih'in geleceği beklentisi yaygın bir hal almıştı. Bu yüzden 1626 doğumlu Sabatay Sevi 1648 yılında Mesihliğini ilan ettiğinde dünyadaki tüm Yahudiler arasında büyük bir yankı uyandırmıştı. Yahudi din adamlarının büyük bir kısmı Sabatay Sevi'ye karşı çıkmıştır.

Sabataycılığın dünyadaki Yahudiler yanında Hristiyanlar arasında da bu kadar büyük bir yankı uyandırmasının ana nedeni 1666 yılıdır.

İnanca göre şeytanın sayısı olan yılda önce Deccal ortaya çıkacak ve sonrasında beklenen mesih dünyaya gelerek Deccal'ı öldürecektir. Bu nedenle Sabatay'ın mesihliği, 1665 yılında başka Yahudi bilginler tarafından da onaylanınca büyük gürültüler kopmuştur.