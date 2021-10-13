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    Eda Taşpınar'ın yaz tatili maliyeti

    Yaz mevsimini boyunca şezlongdan kalkmayan Eda Taşpınar'ın, bir tatil sezonuna ne kadar para harcadığı ortaya çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 11:54
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    Eda Taşpınar'ın yaz tatili maliyeti

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen sosyetenin ünlü ismi Eda Taşpınar'ın, bir yaz tatilinin maliyeti öğrenildi.

    1,5 MİLYON HARCIYOR

    Yaz mevsimlerinde verdiği şezlong pozlarıyla adından her yıl söz ettiren Eda Taşpınar'ın bir yaz tatili; buna otel, kulüpler, plajlar, partiler, ulaştırma, tekneler, yurt dışı seyahatleri ve özel gardırobu dahil olmak üzere toplam 1,5 milyon liraya mal oluyor.

    "HİSSET VE ÖZGÜRLÜK"

    Yunanistan'da tatil yapan ve sık sık bronzlaşan Taşpınar, kumsalda çektirdiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Taşpınar, vücudunda sadece şapkasıyla kalçasını kapattığı paylaşımına "Hisset ve özgürlük" notunu yazmıştı.

    Eda Taşpınar ın yaz tatili maliyeti #1Eda Taşpınar ın yaz tatili maliyeti #2Eda Taşpınar ın yaz tatili maliyeti #3

    Eda Taşpınar ın yaz tatili maliyeti #4Eda Taşpınar ın yaz tatili maliyeti #5

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