Edis, 9 kiloluk swarovski kostümle Münih'te sahne aldı Geçen hafta Oberhausen’de konser veren Edis, baştan aşağı swarovski taşlarla özel olarak tasarlanan ışıltılı kostümüyle bu kez Münih’te binlerce hayranıyla buluştu.

ensonhaber.com Türk Pop Müziği’nin yıldız ismi Edis, yurt dışı konserlerine ağırlık verdi. Yaz Rengi Open Air Festivali kapsamında Münih’te sahne alan genç şarkıcı, enerjisiyle alkış topladı. Kostümü olay oldu Sugar Mountain’de binlerce hayranıyla buluşan Edis, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan popçunun sahne kostümü de olay oldu. 9 kiloluk kostümü taşıdı Baştan aşağı swarovski taşlarla kaplı bir kostümle hit parçalarını seslendiren şarkıcı, performansıyla da beğeni topladı. Sahnede parlayan Edis’in kostümünün, 9 kilo ağırlığında olduğu öğrenildi. Almanya’da 10 gün içinde fırtına estiren şarkıcı, geçen hafta da Oberhausen’deydi.