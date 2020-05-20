Edis, bir kadınla yarı çıplak fotoğrafını paylaştı

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi.

Popçu Edis'in bir kadınla sarılarak verdiği poz, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç popçunun bu paylaşımı "Edis'in yanındaki kişi sevgilisi mi?" sorularını da beraberinde getirdi.

"YAZDIR ARTIK"

29 yaşındaki popçu, Instagram'dan bir kadınla sarıldığı pozunu 'Yazdır artık' notuyla yayınladı.

12 yıllık sevgilisinden ayrılan Edis'in üzerinde yarı çıplak yatan kadının, burnundaki hızmadan dolayı şarkıcı Aybuke Albere olduğu öne sürüldü.

Şarkıcı, bir süre sonra paylaşımını sosyal medya hesabından sildi.

"ERGENKEN AYBÜKE'Yİ DİNLERDİM"

Edis daha önce, kendisi gibi şarkıcılık yolunda kararlı adımlarla yürüyen Aybuke Albere hakkında şunları söylemişti: "İzmir'de bir şekilde herkes birbirini tanır. Aybüke ile çocukluğumuzdan beri arkadaşız. 13, 14 yaşlarındayken Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kafede oturup müzikle ilgili hayaller kurduğumuzu hatırlıyorum.O zamanlar Aybüke'nin sesini hayranlıkla dinliyordum. Benim de ergenlik zamanım, sesim kötüydü."