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    Edis: En güzel aşk Allah

    Samsun konserinde "En güzel aşk Allah, sonra siz" diyen Edis, sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 13:19
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    Edis: En güzel aşk Allah

    Her yaptığı hareketle dikkat çekmeyi başaran ünlü şarkıcı Edis, konserden konsere koşturmaya devam ediyor. Genç popçu Edis, geçtiğimiz gün de Samsun'da konser verdi.

    "En güzel aşk Allah, sonra siz"

    Aşktan yana bir yüzü gülmeyen Edis, konserinde söylediği sözler gündeme geldi. Sahnede sık sık hayranlarıyla dertleşen Edis, "En güzel aşk Allah, sonra siz." ifadelerini kullandı.

    Edis'in Allah ile ilgili düşüncesi sosyal medyada olay yarattı.

    Edis: En güzel aşk Allah ViDEO

    Edis: En güzel aşk Allah #1

    Edis: En güzel aşk Allah #2

    Edis: En güzel aşk Allah #3

    Edis: En güzel aşk Allah #4


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