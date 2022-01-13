Edis, Meryem İrem Şahin'i öptü

Edis'in geçtiğimiz günlerde öpüşürken yakalandığı kadın, Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin çıktı.

Yaşadığı ilişkileri hep gizli tutmayı seven ve özel hayatıyla ilgili pek bir şey paylaşmayan ünlü şarkıcı Edis'in, öpüştüğü kadının kimliği ortaya çıktı.

SELAMİ ŞAHİN'İN KIZI

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda Maçka'daki bir mekanda eğlenmiş ve sarışın bir güzel ile dudak dudağa öpüşürken objektiflere takılmıştı.

Kimliği merak edilen güzelin, usta sanatçı Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu iddia edildi.

İrem Şahin, şu sıralar sosyal medya hesabını çok aktif kullanıyor ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.