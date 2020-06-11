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    Edis: Saçlarımı yanlışlıkla kestim

    Edis, karantina döneminde imajında ‘zorunlu’ değişiklik yaptığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2020 - 08:43
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    Edis: Saçlarımı yanlışlıkla kestim

    Ünlü popçu Edis, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

    Bir kafeden çıkarken görüntülenen Edis, karantina günlerinden sonra aylar sonra ilk kez arkadaşlarıyla buluştuğunu söyledi.

    "İMAJ ÇALIŞMASI DEĞİL"

    Genç şarkıcı, “Karantina sonrası ilk kez arkadaşlarımla buluşmak için dışarı çıktım” dedi.

    Karantina sürecinde saçlarını kısa kestiren şarkıcı, bu yeni imajıyla ilgili de bir itirafta bulundu: “Aslında bu bir imaj çalışması değildi. Ben saçlarımı yanlışlıkla kesince, kısaltmak zorunda kaldık.”


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