İstanbullu hayranlarıyla dün akşam bir araya gelen Edis, sahnede gözyaşlarına engel olamadı.

Ünlü popçu Edis, dün akşam Harbiye’de hayranlarıyla buluştu. Konserine gelen babasını tek başına gören şarkıcı, o sırada gözyaşlarını tutamadı.

Hayranlarıyla dertleşti

Babasını ilk kez tek başına gördüğünü söyleyen Edis, annesinin İzmir’de kanser tedavisi gördüğü için konserine gelemediğini hayranlarıyla paylaştı.

Annesi Sevil Görgülü’nün son kemoterapisini aldığını, sağlığına kavuşmasına çok az kaldığını duyurdu.

Edis sahnede ağladı VİDEO



"Mahvettim"

"Ağlayarak konseri mahvettim." diyen Edis, "Böyle çok ağlayan biri değilim de son 6 ayımız çok zor geçti. Babamı ilk kez böyle tek başına görünce duygulandım. Annem gelemedi İzmir'de son kemoterapisini alıyor, bitiyoruz bu işi." diye konuştu.