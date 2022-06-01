Petrol
116.78
1.02%
Euro
17.6283
0.04%
Dolar
16.4163
0.13%
Altın
967.32
-0.21%
Borsa
2547
0.00%
Bitcoin
521.021
1.01%
BTXN Coin
12.50
1.62%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Edis sahnede ağladı

    İstanbullu hayranlarıyla dün akşam bir araya gelen Edis, sahnede gözyaşlarına engel olamadı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edis sahnede ağladı

    Ünlü popçu Edis, dün akşam Harbiye’de hayranlarıyla buluştu. Konserine gelen babasını tek başına gören şarkıcı, o sırada gözyaşlarını tutamadı.

    Hayranlarıyla dertleşti

    Babasını ilk kez tek başına gördüğünü söyleyen Edis, annesinin İzmir’de kanser tedavisi gördüğü için konserine gelemediğini hayranlarıyla paylaştı.

    Annesi Sevil Görgülü’nün son kemoterapisini aldığını, sağlığına kavuşmasına çok az kaldığını duyurdu.

    Edis sahnede ağladı VİDEO

    "Mahvettim"

    "Ağlayarak konseri mahvettim." diyen Edis, "Böyle çok ağlayan biri değilim de son 6 ayımız çok zor geçti. Babamı ilk kez böyle tek başına görünce duygulandım. Annem gelemedi İzmir'de son kemoterapisini alıyor, bitiyoruz bu işi." diye konuştu.

    Edis sahnede ağladı #1

    Edis sahnede ağladı #2

    Edis sahnede ağladı #3

    Edis sahnede ağladı #4


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    3600 ek gösterge ile ilgili tüm soruların cevapları
    Ekonomi

    3600 ek gösterge ile ilgili tüm soruların cevapları

    Elon Musk'ın 23 yaş küçük sevgilisi görüntülendi, cesur pozlarıyla hayran bıraktı! 'Demek böyle tavladın'
    Medya

    Elon Musk'ın 23 yaş küçük sevgilisi görüntülendi, cesur pozlarıyla hayran bıraktı! 'Demek böyle tavladın'

    Görüş Bildir