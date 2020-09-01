Edis, tatilde

Tatile çıkan Edis, suda deve güreşi yapan arkadaşlarının hakemi oldu.

Yakın arkadaşı Gülşen’le düet yaptığı “Nirvana” şarkısıyla adından söz ettiren Edis, Çeşme tatilinde görüntülendi.

DEVE GÜREŞİ YAPTILAR

Edis, önceki gün arkadaşlarıyla ünlü bir sahildeydi. Arkadaşları denizin içinde deve güreşi yaparken, Edis de hakemlik yaptı.

Eğlenceli vakit geçiren ekip, daha sonra plajın restoran kısmına geçti.