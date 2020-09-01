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    Edis, tatilde

    Tatile çıkan Edis, suda deve güreşi yapan arkadaşlarının hakemi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2020 - 08:33
    • Güncelleme : 01.09.2020 - 08:33
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    Edis, tatilde

    Yakın arkadaşı Gülşen’le düet yaptığı “Nirvana” şarkısıyla adından söz ettiren Edis, Çeşme tatilinde görüntülendi.

    DEVE GÜREŞİ YAPTILAR

    Edis, önceki gün arkadaşlarıyla ünlü bir sahildeydi. Arkadaşları denizin içinde deve güreşi yaparken, Edis de hakemlik yaptı.

    Eğlenceli vakit geçiren ekip, daha sonra plajın restoran kısmına geçti.

    Edis, tatilde #1

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