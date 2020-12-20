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    Edis ve Aybüke'den kalçaya şaplak atmalı TikTok paylaşımı

    Şarkıcı Edis ve Aybüke'nin birbirlerinin kalçalarına şaplak attıkları TikTok paylaşımı sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2020 - 16:16
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 16:45
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    Edis ve Aybüke'den kalçaya şaplak atmalı TikTok paylaşımı

    İki yakın arkadaş olan genç şarkıcılar Edis ve Aybüke Albere, takipçileriyle eğlencelerini paylaştı.

    ŞAPLAKLI PAYLAŞIM

    TikTok'ta paylaştıkları videoda ikili birbirlerinin kalçalarını şaplakladı.

    Adis ve Aybüke'nin sırayla kalçalarına şaplak attıkları videoya sosyal medyadan binlerce yorum geldi.

    Edis ve Aybüke'den kalçaya şaplak atmalı TikTok paylaşımı VİDEO

    Edis ve Aybüke den kalçaya şaplak atmalı TikTok paylaşımı #1

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