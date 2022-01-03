Edis: Zeynep Bastık'la yaptığımız dans çok abartıldı

2021'i değerlendiren Edis, yılın en çok abartılan olayının Zeynep Bastık'la yaptıkları dans olduğunu söyledi.

Yakışıklı şarkıcı Edis, Zeynep Bastık’ın hazırladığı YouTube kanalındaki yılbaşı özel programına konuk oldu.

2021 yılını değerlendiren Edis, Bastık’ın sorduğu “2021 yılının en abartılmış olayı neydi?” sorusuna yaptıkları dansı gösterdi.

"DOKUNAKLIYIZ"

Konunun çok abartıldığını söyleyen Edis, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bence seninle olan dansımdı. Yeri gelmişken son kez konuşalım bu konuyu. Önümüzde 300 kişinin olduğu bir yerde biz zaten böyleyiz. Dokunaklıyız, severiz, kardeşiz. Bu durumun böyle barlarda dans ediyormuşuz gibi abartılmasını anlamıyorum gerçekten. Böyle magazine alışık değiliz. O saatten sonra haberlerin önünü alamadık ya ilk defa magazini tanıdım. Bir konunun ne kadar abartılabileceğini o zaman gördüm!”

Edis ile Zeynep Bastık'ın dansı ViDEO

