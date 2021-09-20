Edis'ten Eurovision itirafı

Son olarak 'Arıyorum' isimli şarkısını dinleyicilerle buluşturan ünlü şarkıcı Edis, Eurovision'a katılma hayaliyle şarkı yazdığını itiraf etti.

Şarkıcı Edis, klibini çektiği yeni single'ı 'Arıyorum'un çıkışını dostlarıyla Beşiktaş'taki bir mekanda kutlarken basının sorularını yanıtladı. Eurovision yarışmasına Türkiye'nin tekrar katılması gerektiğini belirten Edis, eğer bir teklif gelirse yarışmaya katılabileceğini açıkladı.

"ŞARKI BİLE YAZDIM"

Eurovision'u hayal ederek bir şarkı hazırladığını itiraf eden Edis, "Büyük cesaret bence bana teklif gelse ben de yapabilirim. Çocukluğumda çok izledim ve sevdim Eurovision'u, müzikle ilgilenenler için doyurucu bir platform. Yaptığınız bir şarkıyı bazen orayı hayal ederek bile yapabiliyorsunuz, 'Dudak' diye bir şarkım var, bir gün katılırsak diye yazmıştım bu parçamı.

"ÜZGÜNÜM"

Katılamadığımız için ben üzgünüm, uluslararası bir yarışmada olmalıyız ülke olarak. Sertab Erener'in birinci olduğu gün en mutlu olduğum zamanlardan biriydi." sözlerini kullandı.