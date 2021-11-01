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    Edis’ten Zeynep Bastık açıklaması

    Şarkıcı Edis, meslektaşı Zeynep Bastık ile sosyal medyanın gündemine oturan dans videosuyla ilgili “Her şeyden önce biz Zeynep’le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi menajerim” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 09:22
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    Edis’ten Zeynep Bastık açıklaması

    Show TV'nin sevilen programı Pazar Sürprizi’ne konuk olan şarkıcı Edis, meslektaşı Zeynep Bastık ile sosyal medyanın gündemine oturan dans videosuyla ilgili konuştu.

    “ZEYNEP BENİM KARDEŞİM”

    Ünlü popçu, “Her şeyden önce biz Zeynep'le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi (Tolga Akış) menajerim.” dedi.

    “Dansa gelince o baş başayken yapılan bir dans değildi.” diyen Edis, şöyle devam etti:

    Edis ile Zeynep Bastık'ın dansı sosyal medyanın gündemine oturdu VİDEO

    “ORASI BİR SAHNE VE BİZİ İZLEYEN 300 KİŞİ VAR”

    “Orası bir sahne ve bizi izleyen 300 kişi var. Biz bir performans sergiliyoruz ve Zeynep'in şarkısını canlandırıyoruz. Önce söyleyenlere gülüp geçtim ama sonrasında üzüldüm. Küçük bir kesitle yargılandık ve bu durum üzücü bir hal aldı.”

    “AÇIKLANACAK BİR ŞEY YOK”

    Edis, son olarak “Aslında açıklanacak bir şey yok, sahne üstündeki gösteri, gerçek hayattan başka bir şeydir.” ifadelerini kullandı.

    Edis’ten Zeynep Bastık açıklaması #1

    Edis’ten Zeynep Bastık açıklaması #2

    Edis’ten Zeynep Bastık açıklaması #3

    Edis’ten Zeynep Bastık açıklaması #4

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