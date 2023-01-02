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Ediz Hun: Berna ile 50'nci yılımız

Ediz Hun: Berna ile 50'nci yılımız

Ediz Hun, 31 Aralık’ta hem yeni yılı hem de eşi Berna Hun’la evliliklerinin 50’nci yıl dönümünü kutladı.