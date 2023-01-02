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    Ediz Hun: Berna ile 50'nci yılımız

    Ediz Hun, 31 Aralık’ta hem yeni yılı hem de eşi Berna Hun’la evliliklerinin 50’nci yıl dönümünü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 09:29
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 09:37
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    Ediz Hun: Berna ile 50'nci yılımız

    Yeşilçam’ın usta ismi Ediz Hun, eşiyle çekilen fotoğrafını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

    "Herkese nasip olsun"

    Hun, o fotoğrafın altına “Sevgili eşim Berna ile 50. yılımız. Herkese nasip olmasını diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.” diye yazdı.

    Ediz Hun ve eşi Berna Hun’un el ele olan karesi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Ediz Hun: Berna ile 50 nci yılımız #1


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