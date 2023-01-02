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- Ediz Hun: Berna ile 50'nci yılımız
Ediz Hun: Berna ile 50'nci yılımız
Ediz Hun, 31 Aralık’ta hem yeni yılı hem de eşi Berna Hun’la evliliklerinin 50’nci yıl dönümünü kutladı.
- Haber Merkezi
- 02.01.2023 - 09:29
- Güncelleme : 02.01.2023 - 09:37
Yeşilçam’ın usta ismi Ediz Hun, eşiyle çekilen fotoğrafını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
"Herkese nasip olsun"
Hun, o fotoğrafın altına “Sevgili eşim Berna ile 50. yılımız. Herkese nasip olmasını diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.” diye yazdı.
Ediz Hun ve eşi Berna Hun’un el ele olan karesi kısa sürede binlerce beğeni aldı.