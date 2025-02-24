Ediz Hun'dan sinema açıklaması: Sümüklü böcekler gibi kabuklarımıza çekildik

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Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan 83 yaşındaki Ediz Hun, konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu.

Artan dijital mecralar nedeniyle sinemaya olan ilginin azalmasından yakınan Ediz Hun, şöyle konuştu:

"Eskiden sinemalar cadde üstlerindeydi. Şimdi filmler AVM’lerdeki küçücük salonlarda izleniyor.

Otoparkı ayrı, mısırı ayrı... İnternette izlemek insanlara daha cazip geliyor. Sümüklü böcekler gibi kabuklarımıza çekildik."

"İŞİNİ AŞKLA YAPAN BAŞARILI OLUR"

Kendisini kontrol edemeyen bazı yeni nesil isimlerin sürekliliği olacağını düşünmediğini belirten usta oyuncu, ‘Payidar’ programında, “Bugün bir projede benim torunumu oynayan 15 yaşındaki çocuk öyle bir performans sergiler ki beni ikinci plana atabilir. İşini aşkla yapan her alanda başarılı olur" diye konuştu.