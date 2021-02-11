Oyuncu Efecan Şenolsun'un, rol arkadaşı Elit İşcan'a yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, bugün sonuçlandı.

Oyuncu Elit İşcan’a yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen rol arkadaşı Efecan Şenolsun’un “cinsel saldırı” ve “alenen hakaret” suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Elit İşcan ile sanık Efecan Şenolsun ve taraf avukatları katıldı.

"PROFESYONEL OYUNCUYUM"

Duruşmada söz verilen sanık Efecan Şenolsun, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Yaklaşık 10 yıldır profesyonel oyunculuk kariyeri olduğunu söyleyen Şenolsun, "Birçok defa oyuncu arkadaşlarımla aynı ortamda yakın temaslarda bulunduğum çekimlerim olmuştur. Bugüne kadar hakkımda benzer bir suçlama ile açılmış herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma bulunmamaktadır." dedi.

Efecan Şenolsun yargılandığı davada beraat etti VİDEO

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"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Elit İşcan da sanığın cinsel saldırı suçundan mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi. İşcan'ın avukatı Ayşe Aylin Barcın ise "Müvekkilim yaşadığı olaylar doğrultusunda sessiz kalmayarak bundan sonrası için başka kadınların bu tür şiddet olaylarına maruz kalmaması için bir hukuk mücadelesi vermektedir. Sanığın cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını istiyoruz. Vereceğiniz kararın bu tür şiddet olaylarına maruz kalan kadınlarımız açısından da emsal olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"YAPMADIĞIM BİR SUÇTAN YARGILANIYORUM"

Son sözü sorulan sanık Şenolsun, "Yapmadığım bir suçtan dolayı yaklaşık 3 senedir yargılanmaktayım. Bu yönü ile ağır manevi problemler yaşamaktayım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT KARARI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Şenolsun'un üzerine atılı suçlarınI işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Şenolsun, adliye çıkışında ise gözyaşlarını tutamadı. Duygulu anlar yaşayan Şenolsun'a arkadaşları ile oyuncu ablası Melisa Şenolsun destek oldu.