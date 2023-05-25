Ege: Depremde sesimi kaybettim Şarkıcı Ege, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde yakın dostlarını kaybettiğini, üzüntüden sesinin kısıldığını ve tedavi gördüğünü açıkladı.

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90'lı yılların popüler ismi ünlü şarkıcı Ege, uzun zaman sonra Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.

Doktor randevusu içi Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Ege, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından büyük travma yaşadığını ve bu sebeple sesinin kısıldığını anlattı.

Ses terapisi aldığını ifade eden Ege, depremde yakın dostlarını kaybetmesinin üzüntüsüyle sağlık problemleri yaşadığını söyledi.

"Ses terapisine başladım"

Ege, "Depremle beraber bir travma oluştu ve uzun bir süre sesim çıkmadı. İki ay bekledim ama açılmayınca şimdi ses terapisine başladım. Ajda Pekkan'ın da ses koçu olan bir doktorumuz var, ona geliyorum. Beş, altı ders aldık. Geçenlerde ilk konserimizi verdik, işe yaramış. Psikolojik sebeple, üzüntüden oldu.

"Üzüntüden fazla kasmışım kendimi"

Ülke olarak üzüntü dolu günlerden geçtik. Zaten o dönem konserlerimi de iptal etmiştim, içimden söylemek gelmiyordu. Üzüntüden fazla kasmışım kendimi; bel ve boyun fıtığım ve ayrıca omuzlarda yırtık oldu. Ağır travma oldu benim için. Allah bir daha ülkemize göstermesin inşallah. Ben de depremde yakın dostlarımı kaybettim" ifadelerini kullandı.