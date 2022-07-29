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    Ege Kökenli evlendi

    Ege Kökenli, yaklaşık yedi yıldır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv ile dünyaevine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 09:55
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    Ege Kökenli evlendi

    "Yahşi Cazibe", "Çalıkuşu", "Güneşin Kızları" ve "Yasak Elma" gibi pek çok dizide rol alan Ege Kökenli, 7 yıldır aşk yaşadığı Lior Ahituv ile nikah masasına oturdu.

    Çift, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini önceki akşam Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirdi.

    7 yıl aşk yaşadılar

    Kökenli, "Mutluyuz, heyecanlıyız. Pandemiden dolayı maalesef düğün ertelenmişti. Artık 7 koca seneden karşınızda evli çift olarak karşınızdayız." dedi.

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