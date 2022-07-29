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Ege Kökenli evlendi
Ege Kökenli, yaklaşık yedi yıldır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv ile dünyaevine girdi.
- Haber Merkezi
- 29.07.2022 - 09:13
- Güncelleme : 29.07.2022 - 09:55
"Yahşi Cazibe", "Çalıkuşu", "Güneşin Kızları" ve "Yasak Elma" gibi pek çok dizide rol alan Ege Kökenli, 7 yıldır aşk yaşadığı Lior Ahituv ile nikah masasına oturdu.
Çift, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini önceki akşam Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirdi.
7 yıl aşk yaşadılar
Kökenli, "Mutluyuz, heyecanlıyız. Pandemiden dolayı maalesef düğün ertelenmişti. Artık 7 koca seneden karşınızda evli çift olarak karşınızdayız." dedi.