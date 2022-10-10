Petrol
97.24
-0.69%
Euro
18.0846
-0.09%
Dolar
18.5775
-0.21%
Altın
1.008
-0.62%
Borsa
3568
0.00%
Bitcoin
364.517
-0.10%
BTXN Coin
9.10
-7.33%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Ege Kökenli, kulak küçültme operasyonu geçirdi

    Ünlü şarkıcı Ege Kökenli, kulak küçültme operasyonu geçirdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 09:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ege Kökenli, kulak küçültme operasyonu geçirdi

    Temmuz ayında, iki yıl önce nişanlandığı Lior Ahituv ile hayatını birleştiren Ege Kökenli, Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katıldı.

    Kökenli, kendisi hakkında samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu kulak küçültme operasyonu geçirdiğini açıkladı.

    "Hiç estetiğin var mı?" sorusuna yanıt veren oyuncu, kulaklarını yaptırdığını söyledi.

    "Toplamak istemiyorum"

    Ege Kökenli, kulak küçültme operasyonu yaptırdığını itiraf ederek "Olmadı zaten çok da bir değişiklik hala kepçe. Saçımı toplamak istiyorum toplayamıyorum." dedi.

    Ege Kökenli, kulak küçültme operasyonu geçirdi #1

    Ege Kökenli, kulak küçültme operasyonu geçirdi #2

    Ege Kökenli, kulak küçültme operasyonu geçirdi #3

    Ege Kökenli, kulak küçültme operasyonu geçirdi #4


    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Peugeot modellerinde ekim ayı kampanyaları
    Otomobil

    Peugeot modellerinde ekim ayı kampanyaları

    Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını
    3. Sayfa

    Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

    Görüş Bildir